Exco Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Exco Technologies hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Exco Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,140 CAD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 165,4 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Exco Technologies 154,9 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at