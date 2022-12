Exco Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Exco Technologies präsentierte in der am 30.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

In Sachen EPS wurden 0,140 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Exco Technologies 0,180 CAD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 140,4 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Exco Technologies einen Umsatz von 106,4 Millionen CAD eingefahren.

Exco Technologies hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,490 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,980 CAD je Aktie gewesen.

Exco Technologies hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 489,94 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 461,20 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,470 CAD je Aktie sowie einen Umsatz von 482,40 Millionen CAD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at