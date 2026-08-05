Iconic Holdings Aktie
ISIN: SG1J12885716
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05.08.2026 23:55:01
Executive at Iconic Retailer Sells Nearly 23,0000 Shares, Valued at $459,000
Jennifer J. Kent, Sr. EVP, CLO & Corp. Sec. of Kohl's Corporation (NYSE:KSS), sold 22,942 shares of common stock on Aug. 3, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($20.00); post-transaction value based on Aug. 3, 2026, market close ($20.10).Kohl's Corporation operates as a retail chain across the United States, offering branded apparel, footwear, beauty products, and home decor via physical stores and an online platform. The company also distributes exclusive private-label brands such as Apt. 9, Sonoma Goods for Life, and Croft & Barrow.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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