American Assets Trust Aktie

American Assets Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H59V / ISIN: US0240131047

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17.06.2026 17:35:36

Executive Chairman Buys 10,000 Shares of American Assets Trust Near 18-Month High Price

Ernest S. Rady, Executive Chairman of American Assets Trust (NYSE:AAT), has  bought another batch of shares of the company as the business is in the midst of a 27% one-year price gain.On June 15, 2026, executed an open-market purchase of 10,000 shares at around $24.21 per share, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($24.21); post-transaction value based on June 15, 2026 market close ($24.28).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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