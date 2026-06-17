American Assets Trust Aktie
WKN DE: A1H59V / ISIN: US0240131047
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17.06.2026 17:35:36
Executive Chairman Buys 10,000 Shares of American Assets Trust Near 18-Month High Price
Ernest S. Rady, Executive Chairman of American Assets Trust (NYSE:AAT), has bought another batch of shares of the company as the business is in the midst of a 27% one-year price gain.On June 15, 2026, executed an open-market purchase of 10,000 shares at around $24.21 per share, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($24.21); post-transaction value based on June 15, 2026 market close ($24.28).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu American Assets Trust Inc.
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02.02.26
|Ausblick: American Assets Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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19.01.26
|Erste Schätzungen: American Assets Trust stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)