Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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12.08.2026 15:05:01
Executive Dumps Over 14,000 Shares of Biotech Stock, Valued at $2.3 Million
Ian T. Clark, a Director at Guardant Health, Inc. (NASDAQ:GH), reported a sale of 14,180 shares of common stock on Aug. 4, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($158.92); post-transaction value based on Aug. 4, 2026 market close ($159.79).Guardant Health is a precision oncology company with a market capitalization of $21.4 billion, generating $1.2 billion in TTM revenue through its portfolio of liquid biopsy diagnostic tests. The company leverages advanced molecular analytics and comprehensive genomic profiling to establish a competitive moat in the high-growth oncology diagnostics market, though it remains in a net loss position as it scales operations and invests in research and development initiatives.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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