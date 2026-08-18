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ISIN: SG1J12885716

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18.08.2026 15:25:01

Executive Dumps Over 52,000 Shares of Iconic Energy Stock, After It Surges 101% in One Year

Richard G. Harbison, EVP, Refining at Phillips 66 (NYSE:PSX), reported a sale of 52,100 shares of common stock on Aug. 12, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($223.76); post-transaction value based on Aug. 12, 2026, market close ($225.58).Phillips 66 is a major diversified energy company with $153.6 billion in TTM revenue and $90.4 billion in market capitalization, employing 12,600 professionals across integrated midstream, refining, and chemical operations. The company's competitive positioning is anchored in its comprehensive infrastructure network, operational scale, and integrated business model, which provides exposure to multiple segments of the energy value chain. With a one-year share price appreciation of 87.92%, Phillips 66 has demonstrated strong capital appreciation reflecting favorable energy market dynamics and operational execution.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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