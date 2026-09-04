Entertainment Holdings Aktie
ISIN: US29385H1068
|
04.09.2026 15:05:01
Executive Liquidates 2,900 Shares of Entertainment Stock, Valued at More Than $525,000
Brian Capo, Chief Accounting Officer of Live Nation Entertainment, Inc. (NYSE:LYV), executed a sale of 2,900 shares of common stock on Aug. 24, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($184.00); post-transaction value based on Aug. 24, 2026, market close ($184.59).Live Nation Entertainment is the world's largest live entertainment company, with a global footprint encompassing over 17,700 employees and operations across multiple continents. The company leverages its integrated business model and dominant market position to capture value across ticketing, venue operations, and sponsorship monetization. Its competitive advantages include proprietary artist relationships, an extensive network of owned-and-operated venues, and a comprehensive ticketing platform, which together create significant barriers to entry and generate recurring revenue streams.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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