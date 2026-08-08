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08.08.2026 15:59:01
Executive Parts Ways With 3,820 Shares of Lamb Weston Stock
Eryk J. Spytek, General Counsel and Chief Compliance Officer of Lamb Weston Holdings, Inc. (NYSE:LW), reported a non-discretionary sale of 3,820 shares on Aug. 4, 2026, executed to cover tax obligations. SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($53.18); post-transaction value based on Aug. 4, 2026, market close ($53.18).Lamb Weston Holdings is a global leader in the frozen potato products market with approximately 10,100 employees and operations spanning multiple geographic regions. The company maintains a competitive advantage through its established brand recognition, diversified product portfolio, and integrated manufacturing and distribution capabilities that enable efficient delivery to foodservice and retail channels. With TTM revenue of $6.6 billion and a market capitalization of $7.3 billion, the company operates as a significant player in the packaged foods sector, serving institutional and consumer markets with specialized frozen food solutions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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