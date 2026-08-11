Avery Dennison Aktie
WKN: 850354 / ISIN: US0536111091
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11.08.2026 14:40:01
Executive Sells Nearly $300,000 Worth of Avery Dennison Stock
Ignacio J. Walker, SVP and Chief Legal Officer, sold 1,742 shares of Avery Dennison Corporation (NYSE:AVY) on Aug. 4, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Avery Dennison Corporation operates as a materials science and digital identification solutions company globally. It offers pressure-sensitive label materials, performance tapes products, and other pressure-sensitive adhesive-based materials and converted products.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($171.61); post-transaction value based on Aug. 4, 2026, market close ($173.30).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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