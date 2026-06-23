Associated Banc Aktie
WKN: 907145 / ISIN: US0454871056
|
23.06.2026 13:39:01
Executive Vice President Sells 14,299 Associated Banc-Corp Shares for $404,000
Dennis DeLoye, Executive Vice President at Associated Banc-Corp (NYSE:ASB), executed the open-market sale of Common Stock on May 26, 2026, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($28.26); post-transaction value based on May 26, 2026 market close ($28.26).* 1-year performance is calculated using May 26th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Associated Banc-Corp.
Analysen zu Associated Banc-Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Associated Banc-Corp.
|29,65
|0,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen belasten: ATX und DAX schließen deutlich leichter -- Börsen in Fernost letztlich tiefrot - Nikkei bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich klar im Minus. Die asiatischen Börsen gaben kräftig nach.