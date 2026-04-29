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29.04.2026 06:31:29
Exedy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Exedy hat am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 70,92 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 68,82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 77,49 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 76,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 374,31 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Exedy ein Gewinn pro Aktie von 304,13 JPY in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 309,56 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 303,93 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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