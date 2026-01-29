Exedy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Exedy lud am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 131,68 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 93,45 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 78,30 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 79,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

