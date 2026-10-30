Exedy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Exedy hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 40,12 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 97,30 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 73,63 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 3,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at