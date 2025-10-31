Exedy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Exedy präsentierte in der am 29.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 97,30 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 65,24 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Exedy in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,68 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 76,25 Milliarden JPY im Vergleich zu 78,35 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at