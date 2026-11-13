Exelixis Aktie
WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040
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13.11.2026 13:05:00
Exelixis Has 2 Major Catalysts Coming by March 2027. Here's What Investors Should Watch.
A decade ago, Exelixis (NASDAQ: EXEL) was just beginning its growth story with the launch of its star cancer treatment Cabometyx. This first indication was in kidney cancer, and the product generated about $93 million in revenue in 2016; in the recent quarter, Cabometyx, now approved for four types of cancer, brought in more than $600 million.
This franchise is going strong, with Cabometyx's sales figure representing about 12% year-over-year growth. Now, however, Exelixis is focusing on a potential product that could drive a whole new era of earnings gains for the company. And with this in mind, the biotech has two major catalysts coming by March of 2027. Here's what investors should watch.
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