Exelixis Aktie

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WKN: 936718 / ISIN: US30161Q1040

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13.11.2026 13:05:00

Exelixis Has 2 Major Catalysts Coming by March 2027. Here's What Investors Should Watch.

A decade ago, Exelixis (NASDAQ: EXEL) was just beginning its growth story with the launch of its star cancer treatment Cabometyx. This first indication was in kidney cancer, and the product generated about $93 million in revenue in 2016; in the recent quarter, Cabometyx, now approved for four types of cancer, brought in more than $600 million.

This franchise is going strong, with Cabometyx's sales figure representing about 12% year-over-year growth. Now, however, Exelixis is focusing on a potential product that could drive a whole new era of earnings gains for the company. And with this in mind, the biotech has two major catalysts coming by March of 2027. Here's what investors should watch.

Image source: Getty Images.

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