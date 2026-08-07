Exelixis stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Exelixis lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,82 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 628,7 Millionen USD gegenüber 568,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at