Exelixis vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Exelixis ließ sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Exelixis die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 USD, nach 0,550 USD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 610,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 555,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at