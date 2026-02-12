Exelixis zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Exelixis hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Exelixis 0,480 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 566,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 598,7 Millionen USD ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 2,78 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Exelixis 1,76 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Exelixis 2,32 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,98 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

