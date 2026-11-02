Exelon: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Exelon hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,860 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 7,32 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Exelon 6,71 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at