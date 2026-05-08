Exelon: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Exelon hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,90 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Exelon ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,900 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,24 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 6,71 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at