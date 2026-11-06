Exicom Tele-Systems legte Quartalsergebnis vor

Exicom Tele-Systems präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Exicom Tele-Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,66 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,350 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,88 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Exicom Tele-Systems einen Umsatz von 2,82 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at