Exicom Tele-Systems stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Exicom Tele-Systems hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,98 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,610 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 3,31 Milliarden INR gegenüber 2,05 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at