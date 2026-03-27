Exicure informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Exicure lud am 25.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,46 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,390 USD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,790 USD. Im Vorjahr waren -4,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at