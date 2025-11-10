Exicure vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Exicure hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Exicure hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,570 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at