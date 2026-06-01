Exicure vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Exicure hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at