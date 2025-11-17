|
Exide Industries legte Quartalsergebnis vor
Exide Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 2,02 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Exide Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 2,72 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,92 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 43,65 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 44,50 Milliarden INR umgesetzt.
