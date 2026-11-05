Exide Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Exide Industries hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,37 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,02 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 52,92 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Exide Industries 43,65 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at