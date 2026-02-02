Exide Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Exide Industries hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,29 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,84 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 42,01 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40,17 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at