Exklusiv: Gustav Klimts letztes Werk «Fräulein Lieser» in Zürich enthüllt

Für finews.art öffnete sich am Freitag der Vorhang zu einem lang verborgenen Schatz: Gustav Klimts «Fräulein Lieser». Dieses Werk, das ein Jahrhundert im Dornröschenschlaf verbracht hat, wurde in einer exklusiven Vorstellung im Fünfstern-Hotel Mandarin Oriental in Zürich dem Licht der Öffentlichkeit preisgegeben. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch Zum vollständigen Artikel