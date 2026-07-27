Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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27.07.2026 07:43:00
Exklusiv aus China für China: Der BMW X5 und BMW iX5 mit langem Radstand.
Der neue BMW X5 und der erste BMW iX5 werden als eigenständige Modellvarianten in China eingeführt. Sie vereinen die technischen Innovationen und das begeisternde Design des BMW X5 nicht nur mit den zukunftsweisenden Technologien der Neuen Klasse, sondern auch mit Merkmalen, die speziell für den chinesischen Automobilmarkt und seine Kunden entwickelt wurden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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