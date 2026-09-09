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09.09.2026 06:31:28
Exlites: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Exlites hat am 06.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 200 Prozent auf 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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