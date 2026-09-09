Exlites: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Exlites hat am 06.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 200 Prozent auf 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at