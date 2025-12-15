Exlites verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Exlites präsentierte am 12.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 33,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at