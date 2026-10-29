ExlService Holdings Aktie

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WKN DE: A0LB2A / ISIN: US3020811044

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29.10.2026 04:31:18

ExlService: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, ExlService (NASDAQ:EXLS) raised its full-year financial outlook after third-quarter revenue grew 20% year over year to $634 million. Clients are shifting routine workflows to artificial intelligence applications, accelerating growth and deepening customer relationships. That expansion builds a stickier base of recurring business. Three takeaways from management explain where the business is headed.

Clients are migrating beyond early experimentation into full operational deployments. As enterprises embed artificial intelligence directly into back-office workflows, revenue from data-led contracts now accounts for the majority of business.

Management acquired iMerit to secure data labeling and model training services, expanding its reach into data foundation and model validation. That capability lets the business manage every phase of enterprise artificial intelligence adoption.

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