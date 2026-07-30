ExlService: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ExlService hat am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,400 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 594,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ExlService 514,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at