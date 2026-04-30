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30.04.2026 06:31:29
ExlService verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ExlService präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,400 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,84 Prozent auf 570,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 501,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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