ExlService vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ExlService ließ sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ExlService die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

ExlService hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,360 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,71 Prozent auf 634,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 529,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at