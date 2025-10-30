ExlService: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ExlService präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,36 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ExlService noch ein Gewinn pro Aktie von 0,330 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 529,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 472,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at