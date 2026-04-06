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06.04.2026 06:31:29
eXmotion legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
eXmotion hat am 03.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 12,56 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,68 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 358,2 Millionen JPY gegenüber 342,7 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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