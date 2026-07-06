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06.07.2026 06:31:29
eXmotion präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
eXmotion präsentierte in der am 03.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.
Es stand ein EPS von 4,33 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei eXmotion noch ein Gewinn pro Aktie von 4,27 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 333,4 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 348,8 Millionen JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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