eXmotion verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

eXmotion hat am 09.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,48 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 16,05 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,14 Prozent auf 360,0 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 359,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 42,24 JPY. Im Vorjahr hatte eXmotion 32,90 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 1,39 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,94 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at