eXmotion: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

eXmotion präsentierte am 02.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,44 JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,27 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 355,2 Millionen JPY – ein Plus von 1,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem eXmotion 350,8 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at