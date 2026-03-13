Exodus Movement A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Exodus Movement A äußerte sich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,69 USD. Im Vorjahresquartal hatten 2,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 34,38 Prozent auf 29,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 44,8 Millionen USD gelegen.

Exodus Movement A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,390 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3,52 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 121,55 Millionen USD – ein Plus von 4,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Exodus Movement A 116,27 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

