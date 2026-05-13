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13.05.2026 06:31:29
Exodus Movement A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Exodus Movement A ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Exodus Movement A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,08 USD gegenüber -0,450 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz lag bei 22,7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 36,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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