Exodus Movement A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Exodus Movement A stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Exodus Movement A 0,530 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Exodus Movement A 32,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at