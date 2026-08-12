Exodus Movement A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Exodus Movement A hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,62 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,12 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 26,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at