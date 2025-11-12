Exodus Movement A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Exodus Movement A stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Exodus Movement A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 50,80 Prozent auf 30,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at