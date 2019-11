ExOne stellt Produktionsmodell des 3D-Metalldruckers X1 25PRO™ auf der Formnext vor

Die ExOne Company (Nasdaq:XONE) gab heute bekannt, dass die Produktionsversion des 3D-Metalldruckers X1 25PRO, der noch in diesem Quartal an Kunden ausgeliefert werden soll, auf der Formnext 2019 seinen globalen Marktauftritt feiert.

Das neue Binder-Jetting-System wird in Halle 12.0 an Stand C21 auf der Formnext ausgestellt. Die weltweit führende Fachmesse für Hersteller von Zusatzstoffen findet ab heute bis Freitag den 22. November in Frankfurt am Main statt. Die Konzeptversion des X1 25PRO wurde erstmals vor sechs Monaten auf der RAPID + TCT in Detroit vorgestellt und hat unter Berücksichtigung der Rückmeldungen von Kunden mehrere Designänderungen erfahren.

"Das Team von ExOne setzt sich schneller denn je dafür ein, unsere seriengefertigten 3D-Metalldrucklösungen auf den Markt zu bringen", erklärte John Hartner, ExOne CEO. "Denn wir sind wirklich begeistert zu sehen, wie unsere Kunden die unglaublichen Fortschritte nutzen, die wir mit unserer Binder-Jetting-Technologie gemacht haben. Wir empfehlen Herstellern, sich nochmals anzusehen, was unsere Systeme heute leisten können, im Vergleich zu dem, was vor ein paar Jahren möglich war. Unsere nachhaltigen Herstellungssysteme liefern eine Dichte und Abmessungsgenauigkeit, die die Produktionsanforderungen in vielen Branchen erreichen oder sogar übertreffen."

Mit seinen Gehäuseabmessungen von 400 x 250 x 250 mm (15,75 x 9,84 x 9,84 Zoll) ist der X1 25PRO groß genug, um die Herstellung der meisten heute gefertigten Metallteile zu ermöglichen. Das neue System ist jetzt als mittelgroßes Modell innerhalb des wachsenden Sortiments an 3D-Metalldruckern von ExOne aufgestellt. Diese sind zudem in der Lage, Keramikwerkstoffe im 3D-Druck zu verarbeiten.

Das Einstiegsmodell von ExOne, der Drucker Innovent+® kommt weltweit in der Forschung und bei Design und Herstellung von kleinen Bauteilen zum Einsatz. Der unlängst vorgestellte Binder-Jetting-Drucker X1 160PRO™ mit Gehäuseabmessungen von 800 x 500 x 400 mm (31,5 x 19,7 x 15,8 Zoll) ist für die Herstellung von übergroßen Bauteilen bestimmt und soll gegen Ende 2020 in den Handel kommen.

Hochwertiges 3D-Drucken mit Metallen

Der X1 25PRO ist in der Lage, mit Binder-Jetting diverse Metall-, Keramik- und feine Verbundpulver zu drucken - insbesondere dank der exklusiven und patentierten Triple-ACT-Technologie (Advanced Compaction Technology - fortschrittliche Verdichtungstechnologie) von ExOne, die für eine gleichmäßige Teildichte und Wiederholbarkeit im gesamten Baubereich unverzichtbar ist.

Bisher kann der X1 25PRO mit mehr als sechs geeigneten Metallwerkstoffen drucken, die den strengen Eignungsprozess von ExOne durchlaufen haben, darunter die Edelstahlsorten 316L, 304L und 17-4PH. Er kann jedoch auch mit diversen weiteren Beta-Werkstoffen drucken, die ein Eignungsschnellverfahren absolvieren, darunter Inconel 718 und 625 und andere mehr. Um seine Eignung nachzuweisen, muss ein Metall sowohl beim 3D-Drucken als auch beim Sintern wiederholbare, attraktive Ergebnisse erzielen.

Binder-Jetting ist ein ausgereifter 3D-Druckprozess, bei dem mit einem Tintenstrahlkopf ein flüssiges Bindemittel auf eine feine Pulverschicht aufgetragen und so Schicht für Schicht ein festes Teil aufgebaut wird. Die Triple ACT-Technologie von ExOne löst eines der mit perfektem Binder-Jetting von Metallpulvern verbundenen größten Probleme: Die Abgabe, Verteilung und gleichmäßige Verdichtung von extrem feinem Pulver mit einer durchschnittlichen Partikelgröße bzw. D50 von 9 Mikron. Die Kohäsionskraft dieser Pulver führt leicht zum Verklumpen und erschwert die Abgabe. Mit seiner Technologie kann ExOne dieses Problem lösen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.exone.com/tripleACT.

ExOne verfügt über ausgedehnte Erfahrung im 3D-Drucken mit Metall-Binder-Jetting. Das Unternehmen brachte bereits 1998 das weltweit erste Binder-Jetting-System für Metall, RTS-300, heraus, gefolgt von einem neuen Metalldrucker alle paar Jahre. Etwa die Hälfte der weltweit installierten Binder-Jetting-Drucksysteme des Unternehmens sind 3D-Metalldrucker. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen seit mehr als zehn Jahren eine Binder-Jetting-Produktionsanlage für Metall an seinem Hauptsitz bei Pittsburgh, wo jährlich mehr als 500.000 Teile ausgeliefert werden.

Gehäuseteile mit 3D-Druck

Der neue X1 25PRO enthält 18 Gehäuseteile, die über einzigartige mit ExOne-Technologie 3D-gedruckte Werkzeuge vakuumgeformt wurden.

Zuerst wurde das Werkzeug in Sand auf einem ExOne S-Max® 3D-Drucker bei Humtown Products in Ohio gedruckt. Dann wurden die Werkzeuge nach Catalysis Additive Tooling, ebenfalls in Ohio, transportiert und dort mit einer unternehmenseigenen Beschichtung versehen, mit der die Sandteile in wiederverwendbare Werkzeuge umgewandelt werden können. Von dort wurden die Werkzeuge in eine Vakuumformungsanlage gebracht.

Die ersten Gehäuseteile des auf der RAPID + TCT ausgestellten X1 25PRO-Konzeptmodells wurden innerhalb von nur sechs Wochen vom Design bis zur Ausführung fertiggestellt. Für die endgültige Produktionsversion wurde das Design mehrfach abgeändert, und die Werkzeuge für die Produktion der endgültigen Gehäuse wurden innerhalb von vier Wochen produziert.

"Die Herstellung von Stahlwerkzeugen wäre zehnmal so teuer gewesen und hätte sechs bis zwölf Monate gedauert", sagte Rick Lucas, ExOne CTO. "Indem wir unsere eigene 3D-Drucktechnologie mit unseren Partnern verwenden, konnten wir schnell neue und abgeänderte Teile herstellen. Vakuumgeformte Werkzeuge sind nur ein Beispiel, wie das ExOne-Team einzigartige Werkzeuglösungen für 3D-Druck bereitstellt, die hochwertige Ergebnisse erbringen."

Über ExOne

ExOne ist ein weltweit tätiger Anbieter von 3D-Druckmaschinen sowie Produkten, Werkstoffen und Dienstleistungen im 3D-Druck für Industriekunden. Das Geschäft von ExOne besteht hauptsächlich aus Herstellung und Verkauf von 3D-Druckmaschinen und dem Drucken von Produkten nach den Spezifikationen der Kunden mithilfe seiner installierten Basis von 3D-Druckmaschinen. Die Maschinen von ExOne eignen sich für direkte und indirekte Anwendungen. Beim direkten Drucken wird ein Bauteil erzeugt, während beim indirekten Drucken ein Werkzeug zur Fertigung eines Bauteils hergestellt wird. ExOne bietet seinen Kunden über sein Netz aus ExOne Adoption Centers ("EAC") Kooperation und Druckprodukte für die Vorproduktion an. ExOne liefert zudem die dazugehörigen Materialien wie Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile und andere Dienstleistungen, darunter Schulungen und technische Betreuung, welche die Käufer von 3D-Druckmaschinen für den Druck von Produkten benötigen. ExOne ist davon überzeugt, durch seine Fähigkeit, mit einer Vielzahl industrieller Werkstoffe zu drucken, und durch sein branchenführendes volumetrisches Output (gemessen an der Baugröße der Box und der Druckgeschwindigkeit) einzigartig aufgestellt zu sein, um die Bedürfnisse von Industriekunden zu erfüllen. Unter www.exone.com erhalten Sie weitere Informationen.

