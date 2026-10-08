Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
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08.10.2026 11:35:19
"Exorbitante" Luftverkehrsteuer: Ryanair kappt Angebot in Deutschland
Verbindungen werden eingestellt, die Preise steigen: Ryanair reduziert sein Flugprogramm. Vor allem in einer Region haben Passagiere künftig deutlich weniger Auswahl - wo laut der Airline auch der "erfolgloseste Flughafen Europas" steht.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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