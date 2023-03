eXp Realty International: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

eXp Realty International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.03.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,050 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,100 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 933,4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,08 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,007 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 1,06 Milliarden USD erwartet worden war.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,100 USD. Im letzten Jahr hatte eXp Realty International einen Gewinn von 0,510 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat eXp Realty International im vergangenen Geschäftsjahr 4,60 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eXp Realty International 3,77 Milliarden USD umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,260 USD und einen Umsatz von 4,74 Milliarden USD beziffert.

Redaktion finanzen.at