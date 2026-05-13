eXp Realty International hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

eXp Realty International präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

eXp Realty International hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat eXp Realty International mit einem Umsatz von insgesamt 1,01 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 954,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,30 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at